 Var Bunlar üçüncü sezonuyla geliyor

Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok'un rol aldığı 'Var Bunlar'ın üçüncü sezonu için geri sayım başladı.



21 Ağustos'ta TOD ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan diziden paylaşılan yeni tanıtım, bu sezonun da kahkaha garantili anlarla dolu olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Arif Gökdeniz Uslu oturuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.