 Var Bunlar üçüncü sezonuyla geliyor

Giray Altınok, Kerem Özdoğan ve Cansu Diktaş Altınok'un rol aldığı 'Var Bunlar'ın üçüncü sezonu için geri sayım başladı.

21 Ağustos'ta TOD ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan diziden paylaşılan yeni tanıtım, bu sezonun da kahkaha garantili anlarla dolu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Arif Gökdeniz Uslu oturuyor.

