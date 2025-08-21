Kendine has tarzı ve etkileyici mizah anlayışıyla kısa sürede fenomen haline 'Var Bunlar'ın üçüncü sezonu başladı.

Dizinin başrolünde yer alan Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı proje, TOD ekranında seyirciyle buluştu.



Dizi, gündelik hayatın içinden çıkılmaz tek düzeliğinde sürüklenen iki yakın arkadaş Samet ve Tufan’ın maceralarını konu alıyor.

