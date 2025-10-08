Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Hadise, Ankara konserinde içini döktü!

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan ve serbest bırakıldıktan sonra hemen Ankara konserine giden Hadise, açıkalam yaptı.



Şarkıcı, "Sigara bile içmiyorum. Zoruma ve ağrıma gitti. İnsanın psikolojisi bozulabiliyor. Annem ile babam öyle büyütmedi. İşine aşık olan kadınım. Buralara kendi çabamla geldim. Ne baba, ne anne ne de eski sevgili parası, kendi gücümle geldim. Bu şekilde sizin karşınmızda anılmak beni üzdü. Kan testi ve saç örneğim alındı. Rahatlıkla hepinize sunacağım, içim rahat" diyerek, duygulandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.