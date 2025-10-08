  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Hadise, Ankara konserinde içini döktü!

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Hadise, Ankara konserinde içini döktü! İşte detaylar...

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Hadise, Ankara konserinde içini döktü!

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan ve serbest bırakıldıktan sonra hemen Ankara konserine giden Hadise, açıkalam yaptı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan Hadise, Ankara konserinde içini döktü!
Şarkıcı, "Sigara bile içmiyorum. Zoruma ve ağrıma gitti. İnsanın psikolojisi bozulabiliyor. Annem ile babam öyle büyütmedi. İşine aşık olan kadınım. Buralara kendi çabamla geldim. Ne baba, ne anne ne de eski sevgili parası, kendi gücümle geldim. Bu şekilde sizin karşınmızda anılmak beni üzdü. Kan testi ve saç örneğim alındı. Rahatlıkla hepinize sunacağım, içim rahat" diyerek, duygulandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, şimdi Fulya Keskin’in özel derslerinde buluşuyor!  
  Hayatın İçinden

Cemiyet dünyasının tanınmış isimleri, şimdi Fulya Keskin’in özel derslerinde buluşuyor!  

Selma Eruzun ile Murat Büyükçelebi evlendi
  Magazin

Selma Eruzun ile Murat Büyükçelebi evlendi

Ege'den çarpıcı açıklamalar! Neden evlenmedi ve neden hiç araba ile ev almadı? İşte sebebi!
  Magazin

Ege'den çarpıcı açıklamalar! Neden evlenmedi ve neden hiç araba ile ev almadı? İşte sebebi!

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!
  Magazin

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

BKE Feed The Future'da ödülü aldı
  Hayatın İçinden

BKE Feed The Future'da ödülü aldı

Türkiye'de ve dünyada bir ilk!
  Hayatın İçinden

Türkiye'de ve dünyada bir ilk!