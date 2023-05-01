Ünlü sosyetik Eda Taşpınar yeni yaşını bu pozla kutladı

Alman sevgilisi Patrick'ten ayrılan Eda Taşpınar, yeni yaşını Instagram'dan kutladı. Arkası dönün poz veren Taşpınar, "Bugün 43 oldum" diye yazdı.



Sosyetik güzelin kombini beğeni topladı.

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