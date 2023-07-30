İkoncan Eda Taşpınar'dan İbiza pozu  

Ünlü isim Eda Taşpınar, Bodrum ve Mikonos tatilinden sonra İbiza'ya gitti.



İkoncan, çektirdiği fotoğrafla olay yarattı.



Taşpınar kareye, "Basitçe söylemek gerekirse... Sevginin vücut bulmuş hali olmak için buradayız" diye yazdı.

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