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İkoncan Eda Taşpınar'dan İbiza pozu  

Ünlü isim Eda Taşpınar, İbiza tatiline devam ediyor ve paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. İşte detaylar...

İkoncan Eda Taşpınar'dan İbiza pozu  

Ünlü isim Eda Taşpınar, Bodrum ve Mikonos tatilinden sonra İbiza'ya gitti.

İkoncan Eda Taşpınar'dan İbiza pozu  
İkoncan, çektirdiği fotoğrafla olay yarattı.

İkoncan Eda Taşpınar'dan İbiza pozu  
Taşpınar kareye, "Basitçe söylemek gerekirse... Sevginin vücut bulmuş hali olmak için buradayız" diye yazdı.

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