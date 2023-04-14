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Eda Taşpınar ile Alman sevgilisi Patrick'in ayrılık sebebi belli oldu

Mescit içinde çektirdiği fotoğraf nedeniyle zor günler geçiren Eda Taşpınar'ın telefon ve maillerine gelen mesajlar, Alman sevgilisi Patrick'i tedirgin edince, damat adayı ilişkiye son verip, ülkesine döndü

Eda Taşpınar ile Alman sevgilisi Patrick'in ayrılık sebebi belli oldu

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Eda Taşpınar'ın, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu Alman sevgilisi Patrick ile ayrılık sebebi ortaya çıktı. Mescitin içinde verdiği pozla hakkında soruşturma başlatılan sosyetik güzele, telefon ve maille gelen tepkiler sevgilisini tedirgin etti. Patrick'in ilişkilerini bu nedenle sonlandırdığı iddia edildi.

Eda Taşpınar ile Alman sevgilisi Patrick'in ayrılık sebebi belli oldu

Alman sevgilinin, Taşpınar'la kaldığı evden eşyalarını toplayarak, ülkesine döndüğü öğrenildi. Yaşanan süreç nedeniyle zor günler geçiren sosyetik güzel, durum karşısında kendini işine verdi. 2022 yılının nisan ayında Meksika Tulum'da aşklarını ilan eden çift, evlilik hazırlığı yapıyordu. 

Eda Taşpınar ile Alman sevgilisi Patrick'in ayrılık sebebi belli oldu

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