 Mescitte fotoğraf çektirdiği için hakkında dava açılan Eda Taşpınar için karar çıktı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açılmıştı. Ünlü isim hakkında karar çıktı.

Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

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