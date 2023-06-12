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Mescitte fotoğraf çektirdiği için hakkında dava açılan Eda Taşpınar için karar çıktı

Mescitte fotoğraf çektirdiği için hakkında dava açılan Eda Taşpınar için karar çıktı. İşte detaylar...

Mescitte fotoğraf çektirdiği için hakkında dava açılan Eda Taşpınar için karar çıktı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Sultanahmet'teki bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açılmıştı. Ünlü isim hakkında karar çıktı.

 Mescitte fotoğraf çektirdiği için hakkında dava açılan Eda Taşpınar için karar çıktı

Taşpınar hakkında savcılık takipsizlik kararı verdi.

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