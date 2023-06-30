 Ünlü sosyetik Eda Taşpınar'dan bikinili poz

İkoncan lakaplı Eda Taşpınar, tatile devam ediyor.

Taşpınar, bikinili çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.



Yine fit fiziğiyle beğeni toplayan sosyetik güzel, binlerce beğeni aldı.

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