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Ünlü sosyetik Eda Taşpınar'dan bikinili poz

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar, bikinili fotoğrafını paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar'dan bikinili poz

İkoncan lakaplı Eda Taşpınar, tatile devam ediyor.

 Ünlü sosyetik Eda Taşpınar'dan bikinili poz

Taşpınar, bikinili çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Ünlü sosyetik Eda Taşpınar'dan bikinili poz
Yine fit fiziğiyle beğeni toplayan sosyetik güzel, binlerce beğeni aldı.

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