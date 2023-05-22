Fedon bakın hangi ünlü isme rakip oldu?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sahnelerin ünlü ismi Fedon, Eda Taşpınar’a rakip oluyor.

Malum, iki ünlü bronzlaşma konusunda her yaz birbirleriyle kıyaslanıyordu.

Taşpınar, yıllar önce bu tutkusunu ticarete dönüştürmüş ve kendi güneş kremlerini çıkartmıştı. Şimdi Fedon da kendi güneş yağıyla pazarda yerini alacak!



“Fedon denize düşünmeden yaz gelmez” repliğiyle tanınan ve her baharda Bodrum’da denize çivileme dalarak yaz sezonunun açılışını yapan ünlü sanatçı, güneş koruyucu kremlerin yanı sıra bronzlaştırıcı da üretecek.



İlk etapta 3 milyon adet üretmeyi planlayan sanatçı, ilk serisini haziranda piyasaya sürecekmiş. Kendini ‘güneşin ve bronzluğun efendisi’ olarak tanımlayan Greek müziğin ustası, “bu yaz herkesi ben yakacağım” diyormuş. Yakar mı, yakar!

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