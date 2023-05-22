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Fedon bakın hangi ünlü isme rakip oldu?

Yaz gelince yanık teniyle ilk akla gelen isim Fedon, yaz başında kendi güneş yağlarını çıkarıyormuş. Fedon, her yaz bronzlaşma konusunda kıyaslandığı Eda Taşpınar’a rakip oluyor

Fedon bakın hangi ünlü isme rakip oldu?

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sahnelerin ünlü ismi Fedon, Eda Taşpınar’a rakip oluyor.

Fedon bakın hangi ünlü isme rakip oldu?

Malum, iki ünlü bronzlaşma konusunda her yaz birbirleriyle kıyaslanıyordu.

Fedon bakın hangi ünlü isme rakip oldu?

Taşpınar, yıllar önce bu tutkusunu ticarete dönüştürmüş ve kendi güneş kremlerini çıkartmıştı. Şimdi Fedon da kendi güneş yağıyla pazarda yerini alacak!

Fedon bakın hangi ünlü isme rakip oldu?
“Fedon denize düşünmeden yaz gelmez” repliğiyle tanınan ve her baharda Bodrum’da denize çivileme dalarak yaz sezonunun açılışını yapan ünlü sanatçı, güneş koruyucu kremlerin yanı sıra bronzlaştırıcı da üretecek.

Fedon bakın hangi ünlü isme rakip oldu?
İlk etapta 3 milyon adet üretmeyi planlayan sanatçı, ilk serisini haziranda piyasaya sürecekmiş. Kendini ‘güneşin ve bronzluğun efendisi’ olarak tanımlayan Greek müziğin ustası, “bu yaz herkesi ben yakacağım” diyormuş. Yakar mı, yakar!

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