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Fedon'dan sürpriz proje

Ünlü şarkıcı Fedon, bu sezon çıkardığı güneş kremi ve yağıyla herkesi bronzlaştıracak. İşte detaylar...

Fedon'dan sürpriz proje

Yaz ve bronz ten denildiğinde ilk akla gelen isim Fedon, bu sezon çıkardığı güneş kremi ve yağıyla herkesi bronzlaştıracak.

Fedon'dan sürpriz proje
Sahnelerdeki başarısını ticarette de kanıtlamaya hazırlanan Fedon, yıllardır bronz teninin çok konuşulduğunu artık ürünleriyle herkesi yakacağını esprili şekilde dile getirdi.

Fedon'dan sürpriz projeFedon'dan sürpriz proje
Sanatçının kendi adını taşıyan FEDON markası bünyesinde bronzlaştırıcı yağ, 50 faktör koruyucu güneş kremi, bronzlaştırıcı krem ve kadınlara özel simli parlak bronzlaştırıcı yağ olacak.


Markanın ürünlerine Fedonbronz.com, Trendyol ve seçkin satış noktalarından ulaşılacak.

Fedon'dan sürpriz proje
Yeme içme sektörünün tanınan ismi Kemal Üşenmez işbirliğiyle çıkacak olan ürünler, haziran ayında piyasada yerini alacak.

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