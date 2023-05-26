Fedon'dan sürpriz proje

Yaz ve bronz ten denildiğinde ilk akla gelen isim Fedon, bu sezon çıkardığı güneş kremi ve yağıyla herkesi bronzlaştıracak.



Sahnelerdeki başarısını ticarette de kanıtlamaya hazırlanan Fedon, yıllardır bronz teninin çok konuşulduğunu artık ürünleriyle herkesi yakacağını esprili şekilde dile getirdi.



Sanatçının kendi adını taşıyan FEDON markası bünyesinde bronzlaştırıcı yağ, 50 faktör koruyucu güneş kremi, bronzlaştırıcı krem ve kadınlara özel simli parlak bronzlaştırıcı yağ olacak.



Markanın ürünlerine Fedonbronz.com, Trendyol ve seçkin satış noktalarından ulaşılacak.



Yeme içme sektörünün tanınan ismi Kemal Üşenmez işbirliğiyle çıkacak olan ürünler, haziran ayında piyasada yerini alacak.

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