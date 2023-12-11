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Fedon emekli mi oluyor?

Bodrum sezonunu kapattıktan sonra İstanbuldaki sahnelerine geri dönen Fedon, önceki akşam Maslak1453’te bulunan Yeni Gazino isimli mekanda sahne aldı.

Fedon emekli mi oluyor?

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Fedon, “Benim deniz sezonum kapanmaz, denize girmeye devam edeceğim” dedi.

Fedon emekli mi oluyor?

Muhabirler ile sohbetine devam eden şarkıcı, “Ben artık 80 yaşındayım bu meslekte emekliyim ama emekli olamam evim var yatım katım her şeyim bu gece sahnede ağlatacağım arabesk gecesi olacak siz bilmezsiniz çok iyi bir arabeskçiyim aslında tabak bardak kırmak yok bu gece bu gece böyle yeni gazino burda olmaz” şeklinde açıklama yaparken son olarak muhabirlerin, ‘Saçlarınızı boyatıyor musunuz’ sorusuna şarkıcı, “Yaş olmuş 80 kara fatma gibi olur bazı sanatçılar boyatıyor hepsine saygım var ama benden bu kadar” dedi. 

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