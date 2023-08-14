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Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, evlendi.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi

Şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda ilişkiye başladığı Muhammet Aydın ile nikah masasına oturdu.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi
Instagram'dan fotoğraf paylaşan Tayfur, "Ciddi bir şeler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim kii ciddi bir şeyler yazamıyacağım. Bizler ne kadar planlar yapsakta sonunda Allah'ın dediği oluyo... Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti Muhammet Aydın tabii sana ne ithamda bulundular ama bi kulağımızdan girdi bi kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum. Tuğçe Aydın’a merhaba diyelim canlarımm. Allah her isteyene de nasip etsin. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim" diye yazdı.

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