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Muhammet Aydın ile evlenecek Tuğçe Tayfur ilk yapacağı şeyi açıkladı

Muhammet Aydın ile evlenecek Tuğçe Tayfur ilk yapacağı şeyi açıkladı. İşte detaylar...

Muhammet Aydın ile evlenecek Tuğçe Tayfur ilk yapacağı şeyi açıkladı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, artık babasının soyadını kullanmayacak. Tuğçe Tayfur, müzik çalışmalarına da ara verecek ve evleneceği nikaha ailesi katılmayacak.

Muhammet Aydın ile evlenecek Tuğçe Tayfur ilk yapacağı şeyi açıkladı
MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur artık babasının soy adını kullanmayacak. " Tayfur"lu soyadı ile son hafta sonu notu düşen Tuğçe Tayfur müzik çalışmalarına da ara verecek.

Muhammet Aydın ile evlenecek Tuğçe Tayfur ilk yapacağı şeyi açıkladı
AİLESİ KATILMIYOR
Ani bir kararla evleneceğini söyleyen Tuğçe Tayfur'un pazartesi günü yapılacak olan nikahına baba Ferdi Tayfur ve anne Necla Nazır'ın katılmayacağı öğrenildi. Sivas'ta yapılacak olan nikaha sadece genç şarkıcının oğlu Taner Efe yer alacak. Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı şekilde ayrılan Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenecek.

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