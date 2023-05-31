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Ünlü şarkıcı Hadise'nin kombini olay yarattı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin transparam stili sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kombini olay yarattı

Ünlü şarkıcı Hadise, stiliyle dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kombini olay yarattı
Transparan kombin giyen şarkıcı, çektirdiği karelere siyah kalp emojisi koydu.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin kombini olay yarattı

Hadise, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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