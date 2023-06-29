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Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesaplarından dövmelerini gösterdi. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi

Ünlü şarkıcı Hadise, tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi
Şarkıcı, dövmelerini de paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi
Hadise karelere, "Gel otele gidelim, soyalım minibarı" diye yazdı. 

 

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi

Şarkıcının, dövmeleri dikkat çekti. 

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi

Hadise, binlerce beğeni aldı. 

Ünlü şarkıcı Hadise dövmelerini gösterdi

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