Ünlü şarkıcı Hadise, tatilden fotoğraflarını paylaştı.



Şarkıcı, dövmelerini de paylaştı.



Hadise karelere, "Gel otele gidelim, soyalım minibarı" diye yazdı.

Şarkıcının, dövmeleri dikkat çekti.

Hadise, binlerce beğeni aldı.

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