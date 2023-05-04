Ünlü şarkıcı Betül Demir sezonu açtı

Betül Demir, yaz sezonunu Fransa'nın Cannes kentinde açtı. Yaz sezonunda konserden konsere koşacak olan Demir, yoğun sahne programları başlamadan soluğu Cannes’ta aldı.

Yeni şarkısını bir süre sonra müzik severlerle buluşturacak olan ve hemen ardından başlayacak konser maratonu ile Türkiye'yi karış karış dolaşacak olan Demir, "Bu yaz Betül yazı olacak… Sadece sahne değil televizyonda da sık sık karşınıza çıkabilirim. Birkaç yaz dizisi için teklif aldım. Senaryoları inceliyorum. Bu yaz kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum" diyerek, iddialı açıklamalar yaptı.

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