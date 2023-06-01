 Betül Demir'in rüyası gerçek oldu!

Bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Fashion Week Su Hotel'de başladı.

Açılış gecesinin son runwayi olan Haktan Bucke defilesinde, dişiliği ve güzelliğiyle tarihe adını yazdırmayı başarmış Mısır Kraliçesi ''Kleopatra'' temalı özel tasarımla podyuma çıkan sanatçı Betül Demir, gecenin en özel sürprizine imza attı.

Defile öncesinde basın mensuplarını kulisinde ağırlayarak gazeteci ve televizyoncuların sorularını yanıtlayan Kleopatra Betül Demir, ''Modacı arkadaşım Haktan Bucke beni aradığında çok heyecanlandım. Özverisine ve gayretini takdir ettiğim zaman zamanda sahne kıyafetlerimde kapısını çaldığım çok özel bir dostumdur. Dolayısıyla aradığında tereddütsüz kabul ettim teklifini. Moda takipçisi sayılmam daha çok stil takipçisiyim. Moda gelir geçer stiller kalıcıdır.'' ifadeleriyle röportaja başladı. Bir muhabirin ''Kraliçe burada peki ya kral nerede?'' sorusuna ise; ''Vallahi ben tek bir kral tanıyorum. Dün akşam attığı gollerle şampiyonluğa götüren tek kral Mauro İcardi.'' yanıtı veren Demir, Arjantinli forveti yere göğe sığdıramadı...

ASLAN PAYI'NI ICARDİ'YE TESLİM ETTİ...

Başarılı sanatçı, geçtiğimiz hafta sahne öncesinde yaptığı röportajdaki kehanetinin gerçekleşmesini hatırlatan muhabirlere ise, ''Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğumu herkes bilir. Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayacağını rüyamda görmüştüm biliyorusunuz. Bunu da çekinmeden söylemiştim. Bir çok Fenerbahçeli arkadaşım bana kızmıştı ama yapacak bir şey yok, benim rüyalarım çıkar söylemiştim.'' ifadeleri ile yanıt verirken finalde ise ''Aslan Payı'' şarkısını seslendirerek golleriyle şampiyonlukta aslan payına sahip olan Icardi'ye armağan etti.

PROFESYONEL MANKENLERE TAŞ ÇIKARDI...

Röportajın ardından podyumdaki yerini alan Betül Demir, izleyenlerin alkışları arasında yürüdüğü catwork'te profesyonel mankenlere taş çıkaracak bir performansa imza attı. ''Dokunmak İstiyorum'' şarkısı eşliğinde adımladığı podyumda alkış yağmuruna tutulan başarılı sanatçı Betül Demir, finalde Haktan Bucke ile moda severleri selamlayarak ilk günün finalini yaptı...

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