 Betül Demir'den flaş açıklama: Enayi değilim...

Betül Demir önceki akşam Boaz Live'da muhteşem bir sahne performansına imza attı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Betül Demir "Bu sıralar geceye tiryaki modumdayım. Gecenin o sessizliği, dinginliği beni çok etkiliyor. Balkona çıkıp gökyüzünü izlemek en büyük hobim haline geldi.'' dedi... Röportajına samimi sözlerle devam eden güzel sanatçı, ''Fenerbahçeli arkadaşlarım bana kızabilir belki ama geçen rüyamda Galatasaray'ı gördüm. Fenerbahçe Ali Samiyen’de şampiyon Galatasaray'ı alkışlıyordu. Bence Galatasaray üç vakte kadar şampiyonluğunu ilan edecek.'' sözleriyle herkesi tebessüm ettirdi.

"BİR LAHMACUNA 1.000 TL VERECEK KADAR ENAYİ DEĞİLİM"

''Yaz geliyor, yakında 1.000 tl'ye lahmacun haberlerini okumaya başlarız. Bi lahmacuna en fazla kaç para verirsiniz" diye soran muhabirlere, ''Vallahi cimri değilim, pinti değilim... Bilakis elimde çok açıktır. Ama bir lahmacuna 1000 tl verecek kadar da enayi değilim. Herkesin kendi tercihi saygı duyarım ama kimse kusura bakmasın. Ona buna hava atıp adisyon paylaşacağım diye kendime keriz dedirtmem. Canım çok lahmacun çekiyorsa 50 tl yüz tl neyse gider en kralını yerim, kalan 900 tl yede sokak hayvanlarına mama alırım.'' sözleriyle yanıt veren Betül Demir, bu konuda net bir tavrı olduğunu asla taviz vermeyeceğinin de altını çizdi.



"KİMSENİN YARA BANDI DEĞİLİM"

Son olarak kendisine yöneltilen ''Aşkın bir matematiği, bir formülü var mı?'' sorusuna ise "Bence yok. Aşk ansızın gelir ve çepeçevre sarar insanı. Nasıl olduğunu anlamazsın, aşkın bir planı, projesi, yol haritası yoktur. Ben aşk kadınıyım. Hatta bazen aşkın ta kendisiyim ama şunun da altını çizmekte fayda var ki; kimsenin de yara bandı olamam. Geçmişin yükleriyle gelene kapım kapalı.'' cevabını veren başarılı sanatçı Betül Demir, röportajı noktalayıp sahnedeki yerini aldı.



SAHNEDE GELİN DÜETİ

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Betül Demir hit olmuş şarkılarının yanı sıra son dönemin sevilen şarkılarıyla konuklarına keyifli dakikalar yaşattı. Sahne sırasında konuklar arasında yer alan yeni evli bir çifti fark eden Betül Demir, gelini sahneye sahneye davet ederek onunla düet yaptı.



Performansını alkışlar eşliğinde noktayan Demir, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile geceye damgasını vurdu.

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