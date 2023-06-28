Betül Demir'den büyük başarı

YirmiÜç Müzik Prodüksüyon etiketiyle tüm dijital platfomlarda yerini alan yeni şarkısı ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Betül Demir, dinleyicilerinden tam not aldı.

Sıcak yaz günlerinde filizlenen unutulmaz aşkların marş niteliğindeki melodisi olmaya aday olan “Geceye Tiryaki”nin klibini Kapadokya’nın otantik atmosferinde çeken Betül Demir, sette objektiflere verdiği pozlarlada büyük beğeni topladı.

Sözlerinde Mabel Matiz, müzik ve aranjesinde Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz’in imzasını taşıyan “Geceye Tiryaki” daha şimdiden yazın en iddialı parçaları arasında yerini almayı başardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.