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Betül Demir'den büyük başarı

Sanatçı Betül Demir "Geceye Tiryaki” adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu...

Betül Demir'den büyük başarı

YirmiÜç Müzik Prodüksüyon etiketiyle tüm dijital platfomlarda yerini alan yeni şarkısı ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Betül Demir, dinleyicilerinden tam not aldı.

Betül Demir'den büyük başarı

Sıcak yaz günlerinde filizlenen unutulmaz aşkların marş niteliğindeki melodisi olmaya aday olan “Geceye Tiryaki”nin klibini Kapadokya’nın otantik atmosferinde çeken Betül Demir, sette objektiflere verdiği pozlarlada büyük beğeni topladı.

Betül Demir'den büyük başarı

Sözlerinde Mabel Matiz, müzik ve aranjesinde Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz’in imzasını taşıyan “Geceye Tiryaki” daha şimdiden yazın en iddialı parçaları arasında yerini almayı başardı.

Betül Demir'den büyük başarı

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