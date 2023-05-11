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Betül Demir'den popüler isimlere ağır gönderme

Ünlü şarkıcı Betül Demir, sanat camiasındaki isimlere ağır göndermede bulundu. İşte haberin detayları...

Betül Demir'den popüler isimlere ağır gönderme

Betül Demir, önceki akşam Boaz Live'da sahneye çıktı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Betül Demir hit olmuş şarkılarının yanı sıra 90'ların sevilen şarkılarını seslendirdi.

Betül Demir'den popüler isimlere ağır gönderme
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Betül Demir , "Sahneye çıkmayı şarkı söylemeyi çok seviyorum. Önümüzdeki pazar Türkiye için çok önemli bir gün. Hepimiz sandık başına giderek oy kullanacağız. Aynı zamanda pazar günü aynı zamanda Anneler Günü... Ben sizler aracılığınızla tüm annelerin Anneler Günü'nü şimdiden kutluyor, seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu anneler günü Türkiye için Demokrasi Şöleni olarak tarihe geçsin..." dedi.

Betül Demir'den popüler isimlere ağır gönderme

"İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ..."

Çok yakında çıkaracağı yeni şarkısında son rötuşları yaptıklarınıda dile getiren başarılı sanatçı, "Seçimlerden bir hafta sonrası için yayın planlarımız vardı ancak sanırım bir iki hafta daha gecikebiliriz. Şarkı öyle güzel bir şarkı ki; en küçük ayrıntıyı bile es geçmek istemiyoruz. O yüzden tüm detayların üzerinden iki hatta bazen üç kez geçiyoruz" ifadelerini kullanırken muhabirlerin "Yeni şarkınız yaz şarkısı mı?" sorusuna ise; "Şarkıları yazlık-kışlık diye ayırmamak gerekir. Sözlerinin, bestesinin, enerjisinin ve duygusunun insanlara hangi ölçüde geçtiği ve hitap ettiği önemlidir. Son dönemde çıkan ''Antidepresan'' buna en güzel örnek. Bence ömürlük şarkı. İnşallah bizim şarkımızda böyle olacak" yanıtını verdi.

Betül Demir'den popüler isimlere ağır gönderme

"SANAT CAMİASINDA DOSTLUK YOK..."


Son olarak kadın sanatçılar arasındaki rekabeti de değerlendiren Betül Demir, "Net konuşuyorum. Sanat camiasında dostluk yok. Benim rekabetim müzikle ve onuda yapabileceğim çok fazla insan yok. Görüyoruz bir çoğu kılık kıyafetiyle ve özel hayatıyla yarışıyor. Rekabet sadece bu alana sıkıştı. Bense ürettiğim şarkılar ve yaptığım müzikle yarışmak istiyorum. Bu yüzdende bu yarışta kendimi biraz yalnız hissediyorum.'' diyerek yepyeni bir polemiğin fitilini ateşlemiş oldu...

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