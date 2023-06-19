  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Betül Demir'den hayranlarını sevindiren haber

Ünlü şarkıcı Betül Demir'den hayranlarını sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları...

Betül Demir'den hayranlarını sevindiren haber

Betül Demir, Geceye Tiryaki adını verdiği yepyeni şarkısını 23 Haziran’da müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Demir, YirmiÜç Müzik Prodüksüyon etiketiyle tüm dijital platfomlarda yerini alacak yeni şarkısını, "Gecenin büyülü sessizliğinde kalp atışlarınıza eşlik edecek, her dinlediğinizde sizi bambaşka duygularla sarıp sarmayalayacak, tiryakisi olacağınız bir şarkı" olarak nitelendirdi.

Betül Demir'den hayranlarını sevindiren haber

Sözü Mabel Matiz, müziği Sude Bilge Demir ve Emirhan Cengiz, aranjesi ise Emirhan Cengiz’in imzasını taşıyan Geceye Tiryaki, için Kapadokya’nın büyüleyici ve otantik atmosferini tercih etti.

Betül Demir'den hayranlarını sevindiren haber
Peribacaları, Kızılırmak ve Çöl Gölü olmak üzere üç farklı mekanda kamera karşısına geçen Betül Demir, yeni şarkısı için gün saymaya başladı... Yönetmenliğini Umut Süllü’nün üstlendiği klip, 23 Haziran günü şarkı ile birlikte aynı anda YouTube'da yayında olacak...

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Betül Demir'in rüyası gerçek oldu!
  Magazin

Betül Demir'in rüyası gerçek oldu!

Betül Demir'den flaş açıklama: Enayi değilim...
  Magazin

Betül Demir'den flaş açıklama: Enayi değilim...

Betül Demir'den popüler isimlere ağır gönderme
  Magazin

Betül Demir'den popüler isimlere ağır gönderme

Ünlü şarkıcı Betül Demir sezonu açtı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Betül Demir sezonu açtı

İki yıl önce evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşanıyor
  Magazin

İki yıl önce evlenen Sercan Yıldırım ile Nihan Yönel boşanıyor

Kemal Doğulu'dan kardeşi Kadir Doğulu için şok sözler
  Magazin

Kemal Doğulu'dan kardeşi Kadir Doğulu için şok sözler