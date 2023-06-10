 Ünlü oyuncu Melis Sezen gelinlik giydi

Son dönemde dizi ve filmlerde en çok tercih edilen, romantik ve göz alıcı modelleri ile dikkat çeken Beyaz Butik, Gülcemal dizisinin son bölümüne özel gelinlik tasarladı.



Dizinin başrol oyuncusu Melis Sezen Beyaz Butik özel tasarımı ile kamera karşısına geçti.

Gelinliği bizzat kendisi seçen oyuncu sosyal medyada paylaştığı gelinlikli fotoğraflarıyla hayranlarından büyük beğeni aldı.

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