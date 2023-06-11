Ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu

Ünlü oyuncular İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu geldi.

Geçtiğimiz ay ilişkilerini duyuran çift, Instagram'dan yeni poz paylaştı.

İkili, karelere kalp emojisi koydu.

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