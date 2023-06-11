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Ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu

İdris Nebi Taşkan, geçtiğimiz ay meslektaşı Buse Meral ile fotoğrafını paylaşarak aşkını duyurmuştu. Çiften yeni aşk pozu geldi.

Ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu

Ünlü oyuncular İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu geldi.

Ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu

Geçtiğimiz ay ilişkilerini duyuran çift, Instagram'dan yeni poz paylaştı.

Ünlü oyuncu İdris Nebi Taşkan ile Buse Meral'den aşk pozu

İkili, karelere kalp emojisi koydu.

 

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