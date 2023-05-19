Ünlü oyuncu Gülcan Arslan sınırları zorladı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla olay yaratmaya devam ediyor.

Her fotoğrafıyla sınırları zorlayan oyuncu, iç çamaşırıyla poz verdi.

Arslan'ın kareleri kısa sürede gündem oldu.

Oyuncunun güzelliği ve düzgün fiziği takipçilerinden beğeni topladı.

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