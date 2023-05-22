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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın sosyal medyadaki pozları beğeni topladı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın pozları beğeni topladı

Oyuncunun, pozları beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın pozları beğeni topladı
Arslan üç karesine, "Üç maymun" notunu düştü.

 Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın pozları beğeni topladı

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