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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın suyun içindeki pozu olay oldu

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın suyun içindeki pozu olay oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın suyun içindeki pozu olay oldu

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, suyun içinde poz verdi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın suyun içindeki pozu olay oldu

Oyuncu, "İnanır mısın su içinde uyandım" diye yazdı.

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