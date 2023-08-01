Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın suyun içindeki pozu olay oldu

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, suyun içinde poz verdi.

Oyuncu, "İnanır mısın su içinde uyandım" diye yazdı.

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