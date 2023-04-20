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Gülcan Arslan'dan cesur pozlar

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, marka iş birliği yaptığı pozları sosyal hesaplarından paylaştı. Oyuncu, binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar

Gülcan Arslan, cesur pozlarını paylaştı.

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar
Penti markasıyla iş birliği yapan oyuncu, güzelliğiyle övgü aldı.

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar
Daha önce de cesur pozlar paylaşan Arslan, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar
Oyuncunun, pozları kısa sürede gündem oldu.

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