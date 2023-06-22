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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali tarzı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, yeni imajıyla ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali tarzı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali tarzı
Bir süredir Bali'de olan oyuncunun yeni tarzı dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali tarzı
Saçını kısa kestiren Arslan'ın imajı beğenildi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali tarzı
Oyuncu, "Bir ayağım Bali bir ayağım burada olacak" dedi.

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali tarzı

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