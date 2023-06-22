Ünlü oyuncu Gülcan Arslan'ın Bali tarzı

Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Bir süredir Bali'de olan oyuncunun yeni tarzı dikkat çekti.



Saçını kısa kestiren Arslan'ın imajı beğenildi.



Oyuncu, "Bir ayağım Bali bir ayağım burada olacak" dedi.

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