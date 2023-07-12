Ünlü oyuncu Sedef Avcı bikinili görüntülendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Magazin dünyasının ünlü isimleri, soluğu Muğla'da aldı. Akyaka'ya giden Sedef Avcı, Hayal Köseoğlu, Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin, sıcak havanın ve güneşin tadını çıkardı.

Keyifli vakit geçiren isimlerden Avcı, denize girdikten sonra kitesurf eğitimi aldı.



Sedef Avcı, eline sörf tahtasını alarak deneyimini gerçekleştirdi.

Hayal Köseoğlu, sörf tahtasının üzerinde kalabilmek için ders alırken bir hayli zorlandı.



Gülcan Arslan ve Yağmur Tanrısevsin ise bu sırada Azmak Nehri'ni arkadaş grubuyla birlikte dolaşmayı tercih etti.

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