İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!

Off White markasının davetlisi olarak İngiltere’nin Manchester şehrine Şampiyonlar Ligi maçına giden Yağmur Tanrısevsin tribünlerde ve sokaklarda “İstanbul İstanbul” diye bağıran Manchester taraflarıyla hep bir ağızdan sevinç çığlıkları attı.

Manchester City, Real Madrid’i 4-0 mağlup etti.

10 Haziran’da İstanbul’a gelecek takım Manchester City oldu.

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