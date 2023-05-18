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İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali için karşılaşan Manchester City-Real Madrid maçını tribünden izledi. Tanrısevsin maç bitiminde “İstanbul İstanbul” diye bağıran Manchester taraflarıyla hep bir ağızdan sevinç çığlıkları attı.

İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!

Off White markasının davetlisi olarak İngiltere’nin Manchester şehrine Şampiyonlar Ligi maçına giden Yağmur Tanrısevsin tribünlerde ve sokaklarda “İstanbul İstanbul” diye bağıran Manchester taraflarıyla hep bir ağızdan sevinç çığlıkları attı.

İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!

Manchester City, Real Madrid’i 4-0 mağlup etti.

İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!

10 Haziran’da İstanbul’a gelecek takım Manchester City oldu.

İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!

 

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