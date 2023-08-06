  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Snob Magazin'in haberine göre; Yağmur Tanrısevsin, köpeği Alf ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Oyuncu, 80'li yılların ünlü dizisi Alf'i sevdiği için minik dostuna o adı verdiğini söyledi.

 Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Son dönemde yabancı hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Tanrısevsin, "Kalp Yarası yurt dışında çok izleniyor. Şu an İspanya'da yayınlanıyor. Orada da reytingleri iyi... Güzel dönüşler alıyoruz" dedi.

 Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Oyuncu, "Bazı meslektaşlarınız hayranları evlerine kadar gidiyor. Siz bÖyle bir durumla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusuna, "Öyle bir durumla karşı karşıya kalmadım" yanıtını verdi. Tanrısevsin, ayrıca cilde zararlı olduğunu söyleyerek, güneşlenmeyi sevmediğini belirtti.

Yağmur Tanrısevsin’in bilinmeyen bir gerçeği ortaya çıktı! Hayranlarını şaşırtacak detay!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Sedef Avcı bikinili görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Sedef Avcı bikinili görüntülendi

İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!
  Magazin

İngiltere sokaklarında ‘İstanbul İstanbul’ diye çığlık attı!

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin oy kullanmak için İstanbul'a dönüyor
  Magazin

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin oy kullanmak için İstanbul'a dönüyor

Yağmur Tanrısevsin hayranlarına dizi haberi verdi
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin hayranlarına dizi haberi verdi

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin'den kızıyla poz

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan görüntülendi