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Ünlü oyuncu Burak Deniz'den esprili paylaşım

Ünlü oyuncu Burak Deniz, sosyal medya hesaplarından esprili bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Burak Deniz'den esprili paylaşım

Ünlü oyuncu Burak Deniz, kuaförden fotoğraf paylaştı. Deniz, manikür ve pedikür yaÜnlü oyuncu Burak Deniz'den esprili paylaşımptırdığı anları yayınladı.


Oyuncu, "Rengine karar veremedim" diyerek, kadınlara esprili göndermede bulundu.

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