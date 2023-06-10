Ünlü oyuncu Burak Deniz'den esprili paylaşım

Ünlü oyuncu Burak Deniz, kuaförden fotoğraf paylaştı. Deniz, manikür ve pedikür ya ptırdığı anları yayınladı.



Oyuncu, "Rengine karar veremedim" diyerek, kadınlara esprili göndermede bulundu.

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