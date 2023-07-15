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Eski sevgililer poz verdi

Eski sevgililer Nesrin Cavadzade ile Burak Deniz yan yana geldi. İşte detaylar...

Eski sevgililer poz verdi

Birce Akalay, Burak Deniz, Nesrin Cavadzade, Başak Dizer Tatlıtuğ ve Fırat Çelik, Bodrum'da bir makra için bir araya geldi.

 Eski sevgililer poz verdi

2018 yılında Burak Deniz ile Nesrin Cavadzade'nin aynı karede yer alması dikkat çekti.

Eski sevgililer poz verdi
İkilinin aynı karede olması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bir dönem Birce Akalay ile Fırat Çelik de bir döbnem aşk yaşamış, çift el ele görüntülenmişti. 

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