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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şarkıcı mı oldu?

“Çarçur” adlı şarkıda Umut Timur’la düet yapan Nesrin Cavadzade, “Sahneye çıkmam ama böyle sürprizlerim devam edecek” dedi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şarkıcı mı oldu?

Oyuncu Nesrin Cavadzade sevenlerine sürpriz yaptı, Umut Timur’la beraber stüdyoya girip şarkı söyledi.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şarkıcı mı oldu?

Söz ve müziği Timur’a ait “Çarçur” adlı şarkı, AYE etiketiyle yayınlandı. Umut Timur, klibin yönetmenliğini de Daniel Zlotin ile birlikte üstlendi.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şarkıcı mı oldu?
SÜRPRİZLER YOLDA
Nesrin Cavadzade, şarkının duyurusunu sosyal medyada yaptı. Takipçileri ünlü oyuncuya “Şarkıcılığa mı geçiş yaptın?” sorusunu yöneltti. Cavadzade yanıtı Kelebek aracılığıyla verdi: “Sahneye çıkıp şarkı söylemeyi düşünmüyorum ama böyle sürprizlerim devam edecek.” (Hürriyet)

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şarkıcı mı oldu?

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