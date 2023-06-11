Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şarkıcı mı oldu?

Oyuncu Nesrin Cavadzade sevenlerine sürpriz yaptı, Umut Timur’la beraber stüdyoya girip şarkı söyledi.

Söz ve müziği Timur’a ait “Çarçur” adlı şarkı, AYE etiketiyle yayınlandı. Umut Timur, klibin yönetmenliğini de Daniel Zlotin ile birlikte üstlendi.



SÜRPRİZLER YOLDA

Nesrin Cavadzade, şarkının duyurusunu sosyal medyada yaptı. Takipçileri ünlü oyuncuya “Şarkıcılığa mı geçiş yaptın?” sorusunu yöneltti. Cavadzade yanıtı Kelebek aracılığıyla verdi: “Sahneye çıkıp şarkı söylemeyi düşünmüyorum ama böyle sürprizlerim devam edecek.” (Hürriyet)

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