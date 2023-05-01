  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nesrin Cavadzade formunu nasıl koruduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, formunu gluteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Nesrin Cavadzade formunu nasıl koruduğunu açıkladı

Nesrin Cavadzade, formunu gluteni hayatından çıkartarak koruduğunu açıkladı.

 Nesrin Cavadzade formunu nasıl koruduğunu açıkladı

Yıllardır ekmek yemediğini söyleyen oyuncu, "Un tüketmiyorum. Ekmek hayatımda yok. Makarnayı en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Hatta yememeye o kadar alışmışım ki ufak da olsa unlu bir şey yediğim zaman hemen rahatsız oluyorum" dedi.(Posta)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Almanya’da depremzedeler için konser
  Magazin

Almanya’da depremzedeler için konser

Ayda geri döndü!
  Magazin

Ayda geri döndü!

Hande Subaşı golfe merak sardı
  Magazin

Hande Subaşı golfe merak sardı

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi
  Magazin

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi

Aleyna Tilki kendisine 'şeytan' diyen bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi
  Magazin

Aleyna Tilki kendisine 'şeytan' diyen bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi

Galatasaray’a küfür eden Ertan Saban'dan flaş açıklama
  Magazin

Galatasaray’a küfür eden Ertan Saban'dan flaş açıklama