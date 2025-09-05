  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Bekir Aksoy, Şişli'deki sanat galerisinin içine kafe de yaptı.

 Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu


Oyuncu, "Butik bir yer. Sanatçı dostlarımızı ağırlıyorduk. Onlarla sohbet ederken, bir kafeye de çevirdik. Burada resim ve heykellerimiz de var" dedi. Aksoy, galerideki 150 senelik koltukta herkesin fotoğraf çektirdiğini söyledi.

 Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu


Oyuncu, "Bu koltuğun üzerinde ciddi işçilik var. Orjinal kumaş. Bunları günümüze kadar taşıyabilmek çok değerli. Kafede 150 yıllık koltukta kahve içebiliyorsunuz. Genelde bütün eşyalarımız öyle" diye konuştu.

 Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Ayakkabı boya sandığına Aksoy, "Bunu görür görmez çarpıldım. 100 seneye yaklaşık boya sandığı. Bu kadar rengin boyanın bulunması kolay değil. Eskiden Eminönü, Beyoğlu ve Karaköy'de boyacılar çalışırdı. Artık bu da antikaya dönüştü" ifadelerini kullandı. Sanat eserlerinden bahseden oyuncu, "Olmazsa olmaz Atatürk heykelimiz var. Osmanlı dönemi eserleri var" açıklamasını yaptı.

 Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

ASİL'İN HAYALİ
Kafenin bir bölümünde oğlu Asil'in isminin yazmasına ise Aksoy, "Asil'in hayali limonata satıp annesine doğum gününde değerli taştan yüzük almak. Limonata ve soğuk ürünleri Asil'in hesabına yazıyoruz. Pastalar anneden, limonatalar Asil'den taşımak işi ise benden..." ifadelerini kullandı. Aksoy, bir aya boya sandığına geçti.

 Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

KARA BENİM İKİ GÖZÜM
Galeride, Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tuncer de, Aksoy'un konuğu oldu.

 Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Köpeği Kara için Tuncer, "Ankara'da doğdu. Yüksek lisansı için İngiltere'ye gitti. Türkiye'de toplu taşıma, sinema ve tiyatroya giden, Türkiye'nin ilk rehber köpeği... Benim iki gözüm. Kara bana basamakları bulur. Metroya binmemi ve adliyeden inip çıkmamı sağlar. Dokuz yıldır birlikteyiz" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Aksoy, "Biz köpekleri aile, birey ve evlat olarak görüyoruz. Kara ise Deniz Hanım'ı evladı olarak görüyor. Zarar gelmemesi için her şeyi yapıyor" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturduÜnlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturduÜnlü oyuncu Bekir Aksoy ayakkabı boya sandığına oturdu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nükhet Duru’dan Evgeny Grinko’ya Harbiye’de sürpriz
  Magazin

Nükhet Duru’dan Evgeny Grinko’ya Harbiye’de sürpriz

Bitez’in yeni gastronomi noktası
  Mekan

Bitez’in yeni gastronomi noktası

Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro’dan dev işbirliği
  Magazin

Soner Sarıkabadayı & Sefo & Aerro’dan dev işbirliği

Cihan Talay, Organize İşler Karun Hazinesi kadrosuna katıldı
  Magazin

Cihan Talay, Organize İşler Karun Hazinesi kadrosuna katıldı

Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile itiraf
  Magazin

Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile itiraf

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!
  Magazin

Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri açıklaması!