Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti

Ünlü model Didem Soydan, tatile devam ediyor.



Cesur pozlarıyla konuşula model, yine adından söz ettirdi.



Soydan'ın kumsalda verdiği kareler dikkat çekti.

Kısa sürede binlerce beğeni alan modele yorum da yağdı.

Soydan, toplamda beş karesini yayınladı.

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