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Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti

Ünlü model Didem Soydan, tatilden çektirdiği kareleriyle gündem oldu. İşte detaylar...

Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti

Ünlü model Didem Soydan, tatile devam ediyor.

Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti
Cesur pozlarıyla konuşula model, yine adından söz ettirdi.

Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti
Soydan'ın kumsalda verdiği kareler dikkat çekti.

Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti

Kısa sürede binlerce beğeni alan modele yorum da yağdı.

Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti

Soydan, toplamda beş karesini yayınladı.

Ünlü model Didem Soydan'ın kumsal pozları dikkat çekti

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