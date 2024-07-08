Didem Soydan'ın tangalı dansı olay oldu

Yakın arkadaşı stil danışmanı Umut Eker ile 2017 yılında kurdukları markaları "Hole Academie" içi kamera karşısına geçen Didem Soydan'dan cesur bir video geldi.

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Soydan transparan beyaz elbisesi ve tangası ile yaptığı dans ile sosyal medyada gündem oldu.

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