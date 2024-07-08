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Didem Soydan'ın tangalı dansı olay oldu

Ünlü model Didem Soydan, bu kez tangalı dansı ile sosyal medyayı salladı.

Didem Soydan'ın tangalı dansı olay oldu

Yakın arkadaşı stil danışmanı Umut Eker ile 2017 yılında kurdukları markaları "Hole Academie" içi kamera karşısına geçen Didem Soydan'dan cesur bir video geldi.

Soydan transparan beyaz elbisesi ve tangası ile yaptığı dans ile sosyal medyada gündem oldu.

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