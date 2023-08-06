Didem Soydan'dan şaşırtan itiraf: Aşık olduğum adam evli

Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu. Son olarak Burak Deniz'le aşk yaşayan ve adından sık sık söz ettiren Soydan, dikkat çekecek açıklamalar yaptı.



Eski aşkından bahseden Didem Soydan, evli olduğunu söyledi ve izleyenleri şaşırttı. Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin kim olduğu merak edildi.

Açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Didem Soydan, konuşmasına "Aşık olduğum kişi hala aynı" diyerek tüm ilişkilerini o isimle kıyasladığını söyledi. Sosual medyada ise Soydan'ın bahsettiği ismin Can Bonomo olduğu söylendi. Soydan ile Bonomo, evlenecekleri iddia edlirken ayrılmış, Bonomo daha sonra Öykü Karayel ile evlenmişti.

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