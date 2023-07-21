  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Didem Soydan'ın en büyük korkusu belli oldu!

Didem Soydan'ın en büyük korkusu belli oldu! İşte haberin detayları...  

Didem Soydan'ın en büyük korkusu belli oldu!

Didem Soydan, çok sık ev değiştirdiğini uzun süre aynı yerde kalamadığını söyledi.

Didem Soydan'ın en büyük korkusu belli oldu!

Bu zamana kadar 26 kez taşındığını belirten Soydan, “Son evimde rekor kırıyorum. Dört yıldır oturuyorum. Kiralar aşırı arttığı için ‘Çık’ derler diye korkmaya başladım. Taşınmak çok maliyetli" dedi.

Didem Soydan'ın en büyük korkusu belli oldu!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü model Didem Soydan'dan olay pozlar
  Magazin

Ünlü model Didem Soydan'dan olay pozlar

Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?
  Magazin

Didem Soydan iddialı pozlarına gelen mesajlar hakkında bakın ne dedi?

Emir Can İğrek fenomen olan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi
  Magazin

Emir Can İğrek fenomen olan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi

Hande Erçel'in set kuralı şaşırttı!
  Magazin

Hande Erçel'in set kuralı şaşırttı!

Hande Yener kombiniyle dikkat çekti
  Magazin

Hande Yener kombiniyle dikkat çekti

Nusret Gökçe muradına erdi!
  Magazin

Nusret Gökçe muradına erdi!