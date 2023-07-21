Didem Soydan'ın en büyük korkusu belli oldu!

Didem Soydan, çok sık ev değiştirdiğini uzun süre aynı yerde kalamadığını söyledi.

Bu zamana kadar 26 kez taşındığını belirten Soydan, “Son evimde rekor kırıyorum. Dört yıldır oturuyorum. Kiralar aşırı arttığı için ‘Çık’ derler diye korkmaya başladım. Taşınmak çok maliyetli" dedi.

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