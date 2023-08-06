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Aşık olduğum adam evli açıklamasıyla gündem olan Didem Soydan'a eski sevgilisi Can Bonomo'dan flaş paylaşımlı gönderme geldi

Aşık olduğum adam evli açıklamasıyla gündem olan Didem Soydan'a eski sevgilisi Can Bonomo'dan flaş paylaşımlı gönderme geldi. İşte detaylar...

Aşık olduğum adam evli açıklamasıyla gündem olan Didem Soydan'a eski sevgilisi Can Bonomo'dan flaş paylaşımlı gönderme geldi

Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk oldu.

Aşık olduğum adam evli açıklamasıyla gündem olan Didem Soydan'a eski sevgilisi Can Bonomo'dan flaş paylaşımlı gönderme geldi

Eski aşkından bahseden Didem Soydan, "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" demiş o ve o ismin Can Bonomo olduğu söylenmişti.

Aşık olduğum adam evli açıklamasıyla gündem olan Didem Soydan'a eski sevgilisi Can Bonomo'dan flaş paylaşımlı gönderme geldi
Can Bonomo da Soydan'ın açıklamasından sonra son şarkısı 'Ağla Şimdi Sonsuza Kadar'ı paylaşıp, Bye Bye yazması dikkat çekti.

Aşık olduğum adam evli açıklamasıyla gündem olan Didem Soydan'a eski sevgilisi Can Bonomo'dan flaş paylaşımlı gönderme geldi
Can Bonomo'nun eşi Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'den de gönderme geldi. Karayel, çifti paylaşıp, "Bunların sanki çocukları var" diye yazdı.

Aşık olduğum adam evli açıklamasıyla gündem olan Didem Soydan'a eski sevgilisi Can Bonomo'dan flaş paylaşımlı gönderme geldi

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