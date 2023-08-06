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Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!

Can Bonomo'yı unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi! İşte detaylar...

Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!

Didem Soydan, Melis İşiten'in Youtube kanalına konuk olmuştu.

Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!
Eski aşkından bahseden Didem Soydan, evli olduğunu söylemişti. Eski aşkından "Çocuk istemişti, ben istememiştim o nedenle ayrıldık. Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" diye bahseden ünlü mankenin açıklamalarının ardından o kişinin Can Bonomo olduğu iddia edilmişti.

Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!
Didem Soydan, Can Bonomo’nun adı gündeme gelince bir takipçisine yanıt verdi.

Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!
Ünlü manken “Tüm sektör ve yakın çevrem bu bahsettiğim hâlâ aşığım dediğim kişinin kim olduğunu biliyor, bahsettiğim kişinin 4 sene Amerika’da yaşadığını da biliyor o sebeple gelip burada atıp tutma” dedi.

Can Bonomo'yu unutamadığı söylenen Didem Soydan'dan açıklama geldi!

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