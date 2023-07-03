Ünlü model Didem Soydan, tatilden fotoğraflarını paylaştı.



Modelin deniz içinde yayınladığı kareler, olay yarattı.

Soydan'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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