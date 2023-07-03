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Ünlü model Didem Soydan'dan olay pozlar

Ünlü model Didem Soydan, denizde çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü model Didem Soydan'dan olay pozlar

Ünlü model Didem Soydan, tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü model Didem Soydan'dan olay pozlar
Modelin deniz içinde yayınladığı kareler, olay yarattı.

Ünlü model Didem Soydan'dan olay pozlar

Soydan'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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