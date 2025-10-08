  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da haklarında uyuşturucu madde kullandıkları suçlamasıyla soruşturma başlatılan ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

 Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Ziynet Sali ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!
  Magazin

Uyuşturucu operasyonu nedeniyle ifadesi alınan İrem Derici'nin akşam Melih Kunukçu ile nişanı olduğu ortaya çıktı!

BKE Feed The Future'da ödülü aldı
  Hayatın İçinden

BKE Feed The Future'da ödülü aldı

Türkiye'de ve dünyada bir ilk!
  Hayatın İçinden

Türkiye'de ve dünyada bir ilk!

Barış Baktaş 2025’in en yakışıklı aktörü seçildi
  Magazin

Barış Baktaş 2025’in en yakışıklı aktörü seçildi

Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi
  Magazin

Murat Dalkılıç Yerin Dibi şarkısını tüm platformlardan kaldırdı! İşte sebebi

Eylül Ersöz Deha dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına cevap verdi
  Magazin

Eylül Ersöz Deha dizisinde abisini oynayan Aras Bulut İynemli'yle çıkan aşk iddialarına cevap verdi