 Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da haklarında uyuşturucu madde kullandıkları suçlamasıyla soruşturma başlatılan ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray Orcan, Demet Evgar, Deren Talu, Derin Talu, Dilan Polat, Duygu Özaslan Mutaf, Engin Polat, Feyza Altun, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Metin Akdülger, Özge Özpirinçci, Meriç Aral ve Ziynet Sali ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

