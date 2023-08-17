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Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı

Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı

Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

 Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Denizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı
Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

 Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı

 

 

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