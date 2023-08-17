 Ünlü isim Burcu Denizer hamilelik pozunu paylaştı

Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Denizer, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.



Kaan Urgancıoğlu, 19 Haziran'da sevgilisi Burcu Denizer ile Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

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