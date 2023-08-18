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Kaan Urgancıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Haziran ayında Atina'da evlenen Yargı dizisinin savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba olmaya hazırlanıyor.

Kaan Urgancıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kaan Urgancıoğlu‘nun haziran ayında Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer‘in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Denizer karnı burnunda ilk paylaşımını yaptı. Kaan Urgancıoğlu geçen haftalarda Atina’ya başka bir düğün için gitmişken sürpriz bir kararla evlendiklerini açıklamıştı. Ancak Burcu Denizer’in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kaan Urgancıoğlu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer çiftinin bebeklerinin cinsiyeti erkek… Urgancıoğlu, çekimlerini salı gecesi sabaha karşı tamamladığı “Sen Büyümeye Bak” filminde de Can adlı bir erkek çocuk babasına hayat veriyordu.

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