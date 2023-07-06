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Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! Şaşırtan detaylar!

Geçtiğimiz hafta Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! İşte haberin detayları...

Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! Şaşırtan detaylar!

Magazin Kuryesi'nin haberine göre; Kaan Urgancıoğlu, Etiler'deydi. Geçtiğimiz hafta Burcu Denizer ile sürpriz bir şekilde evlenen oyuncu, "Sadece sizler için değil ailem için de sürpriz bir nikah oldu.

Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! Şaşırtan detaylar!

"Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?" dedim. Onay alınca, bir çılgınlık yaptık. Ben de Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha netlik kazanmadı" dedi.

Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! Şaşırtan detaylar!
HİÇ PLANLI DEĞİLDİ

Yunanistan'daki Türk Konsolosluğu'nda evlenen oyuncu, "Neden yurt dışında evlendiniz?" sorusuna, "Aslında oraya başka bir arkadaşımızın düğünü için gitmiştik. "Hazır yanımızda takım elbise var" diyerek, böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkasını bir çiçekçiden buldu hatta" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! Şaşırtan detaylar!
ÇOCUK SORUSUNA BAKIN NE DEDİ?

Evlilik teklifiyle ilgili sorulara Urgancıoğlu, "Daha önceden evlilik teklifimi yapmıştım. Ama nikah kararımız çok spontane gerçekleşti. Yapanları tebrik ediyoruz ama düğün hiç bize göre değil sadelikten yanayız diyebilirim. Üzerinden çok kısa bir zaman geçti. Tatlı bir heyecanı var. Sizlerin arasından evli olanlar vardır, tavsiyenizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine gazetecilerden "Çocuk" cevabı alan oyuncu, "Amin inşallah" diye cevap verdi.

Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! Şaşırtan detaylar!

FIRSAT BULAMADIK

Tatil planı için oyuncu, "Biz ilk önce balayı yaptık, sonra evlendik gibi oldu. O yüzden malum sezonda başlıyor, pek fırsat bulabileceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı. 

 Geçtiğimiz ay Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu sürpriz düğünün detaylarını anlattı! Şaşırtan detaylar!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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