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Ünlü çapkın Yunus Deniz yıllar sonra görüntülendi

Ünlü iş insanı Yunus Deniz, uzun bir sürenin ardından önceki akşam İstanbul gecelerinde boy gösterdi.

Ünlü çapkın Yunus Deniz yıllar sonra görüntülendi

Bir dönem istanbul gece hayatının hızlı çapkınları arasında yer alan ünlü iş insanı Yunus Deniz, uzun bir sürenin ardından önceki akşam İstanbul gecelerinde boy gösterdi. Maslak'taki Cahide adlı mekanda kızlı erkekli arkadaş grubu ile eğlenen Deniz, felekten bir gece çaldı.

Ünlü çapkın Yunus Deniz yıllar sonra görüntülendi

Gecenin ilk ışıklarına kadar vur patlasın çal oynasın keyifli anlar geçiren iş insanı mekanı yalnız terk ederken keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çapkın Yunus Deniz yıllar sonra görüntülendi

Mekan çıkışı basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden Yunus Deniz, "Arkadaşlarımla eğlendik. Bir süredir gece çıkmıyordum" derken muhabirlerin "Sizi uzun zamandır görmüyorduk. Neler yapıyorsunuz? şeklindeki soruya "Yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ülkeye karşı sorumluluklarımız var" cevabını verdi. Şöförünün gelmesi ile Bentley marka aracına yönelen Deniz, evinin yolunu tuttu.

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