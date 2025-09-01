 Uğur Işılak Kırşehir'de sahne aldı

Uğur Işılak, Kırşehir halkıyla kucaklaştı.

Sanatçı Uğur Işılak, Kırşehir’in Kaman ilçesinde konser verdi.

Işılak, sahneye Neşet Ertaş’ın ‘Yalan Dünya’ şarkısı ile çıktı. Konser öncesinde günlerdir Neşet Ertaş üzerinden algı yönetmeye çalışanlara Uğur Işılak “Çakal sürüsü” diye seslendi.

Işılak, “Büyük usta Neşet Ertaş’ı siyasetine malzeme yapan çakal sürüsüne geçit vermediğin için teşekkürler Kaman teşekkürler Kırşehir… Dik duruş ve yaptığı hizmetler için Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci’ye teşekkürler…” dedi.



Uğur Işılak, “Barış Manço bizim için neyse, Aşık Mahzuni Şerif bizim için neyse, Aşık Reyhani bizim için neyse, Murat Çobanoğlu bizim için neyse, Aşık Veysel bizim için neyse Neşet Ertaş da odur. Kimi ozandır, kimi aşıktır, kimi üstattır.

Kim neyi yakıştırıyorsa onu desin.” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.