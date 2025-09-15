  Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi!

  • Video Galeri Foto Galeri
İntihar ettiği iddia edilen Ufuk Özkan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Özkan'ın kardeşi Umut Özkan abisinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

TiyatroTR'den yapılan açıklama ise, sanatçının kontrol amaçlı hastaneye başvurduğu, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

